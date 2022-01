A 108ª edição do Campeonato Mineiro começa nesta terça-feira (25), com Caldense x América, às 21h, no Ronaldão, em Poços de Caldas. Na quarta (26), haverá mais cinco partidas válidas pela primeira rodada. Confira a tabela completa neste link.

Atual bicampeão em sequência, o Atlético vai em busca de sua 47ª taça do torneio. O Cruzeiro, com 38 títulos, e o América, com 16 e atual vice, tentam voltar ao topo, após três e seis anos, respectivamente. E nove clubes do interior e Grande BH esperam atrapalhar os grandes da capital.

Confira quem já foi campeão mineiro e quantas vezes:

Atlético: 46 títulos

1915, 1926, 1927, 1931, 1932 (dividido com o Villa Nova), 1936, 1938, 1939, 1941, 1942, 1946, 1947, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956 (dividido com o Cruzeiro), 1958, 1962, 1963, 1970, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1988, 1989, 1991, 1995, 1999, 2000, 2007, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2020 e 2021

Cruzeiro: 38 títulos

1928, 1929, 1930, 1940, 1943, 1944, 1945, 1956 (dividido com o Atlético) 1959, 1960, 1961, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1984, 1987, 1990, 1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2011, 2014, 2018 e 2019

América: 16 títulos

1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1948, 1957, 1971, 1993, 2001 e 2016

Villa Nova: 5 títulos

1932 (dividido com o Atlético), 1933, 1934, 1935, 1951

Siderúrgica: 2 títulos

1937 e 1964

Ipatinga: 1 título

2005

Caldense: 1 título

2002