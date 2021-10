Com o avanço da vacinação, a pandemia de Covid-19 foi freada, e as competições esportivas puderam voltar a ser disputadas com público nos estádios. Em novembro, será a vez dos times de futebol americano entrarem em campo. Entre os dias 6 e 15, será realizada a Liga MGFL Hinova.

O Estadual será disputado por quatro equipes: Cruzeiro FA, Galo FA, Golden Lions, todos capital mineira, e o Nova Serrana Forgeds, de Nova Serrana, na Região Oeste de Minas Gerais.

As partidas serão em Pará de Minas, no Estádio Municipal e no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte. As semifinais acontecerão nos dias 6 e 7 de novembro. Já a disputa de terceiro lugar e a final serão nos dias 13 e 15, respectivamente.

O sorteio dos confrontos e apresentação dos times será realizado em um evento de lançamento no dia 14 de outubro, quinta-feira, às 19h, no Teatro de Bolso do Sesc Palladium, em Belo Horizonte.

Datas e locais dos jogos