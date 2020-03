Embolou de vez a briga na parte de cima da classificação do Módulo I do Campeonato Mineiro após a disputa da oitava rodada, que teve jogos neste sábado (7) e domingo (8). E são grandes as chances de que a primeira colocação, que garante a vantagem de jogar por dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols na semifinal e final, caso o time se classifique, fique com um clube do interior no próximo final de semana.

A primeira colocação segue com o América, que empatou por 1 a 1 com o Boa Esporte neste domingo, no Independência e chegou aos 18 pontos. Mas ele tem apenas um ponto a mais que o vice-líder, Tombense, e a terceira colocada Caldense.

Os dois clubes do interior venceram seus jogos nesta oitava rodada e colaram no Coelho. Também neste domingo, a Veterana fez 2 a 0 no vice-lanterna Coimbra, no Ronaldão, em Poços de Caldas. Já o time de Tombos ganhou do Villa Nova por 2 a 1, de virada, no Castor Cifuentes, em Nova Lima.

E Tombense e Caldense abrem a nona rodada, se enfrentando no próximo sábado (14), às 16h, em Tombos. Quem vencer, dorme na liderança, sendo que o Tombense viverá essa situação até com um empate. Aí, ficará na dependência da partida entre Patrocinense e América, que será no próximo domingo (15), às 16h, em Patrocínio.

O empate do Coelho faz até o Atlético, que fecha o G-4 com 15 pontos, após os 2 a 1 sobre o Cruzeiro, no clássico deste sábado, no Mineirão, sonhar com a liderança.

Isso porque o Galo ainda enfrenta o Coelho, que será mandante no clássico que eles disputam pela 10ª rodada. O confronto será em 22 de março, às 16h, no Independência.

O Cruzeiro, que deixou o G-4 com a derrota no clássico, segue com 14 pontos e vivo na briga pela presença nas semifinais, que ganhou também a presença do Patrocinense.

A Raposa agora terá dois jogos seguidos como mandante, diante de Coimbra e URT.

Já o Patrocinense, com a goleada de 4 a 0 sobre o lanterna Tupynambás, no último sábado, em Juiz de Fora, chegou aos 12 pontos, apenas três a menos que o quarto colocado Atlético.

A reta final da fase classificatória promete muita emoção nas brigas pela primeira posição e principalmente pelas semifinais, que é mirada neste momento por seis dos 12 clubes que jogam o Módulo I do Campeonato Mineiro.