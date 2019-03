A décima rodada do Módulo I terá neste sábado (16) quatro decisões, já que estarão em campo oito clubes que brigam por pelo menos um objetivo na competição ainda.

A situação mais delicada é sem dúvida a do Tupi. O Galo Carijó recebe o Cruzeiro, às 16h, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora, e com uma derrota estará matematicamente rebaixado ao Módulo II.

E o problema é que Mano Menezes levará força máxima à Zona da Mata, pois o jogo do meio de semana, pela Libertadores, contra o Deportivo Lara, da Venezuela, foi adiado.

O Cruzeiro precisa vencer o Tupi para seguir com chances de chegar ao primeiro lugar geral ou, pelo menos, ao segundo.

Num confronto direto pela quarta posição, a primeira do interior nessa fase, pois os clubes da capital já têm os três primeiros lugares garantidos, Patrocinense e Boa Esporte jogam às 17h, no Estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio.

Quem vencer estará matematicamente garantido nas quartas de final. Com um empate, os dois podem se classificar, mas dependerão de uma igualdade no jogo entre Villa Nova e URT, que jogam às 16h, no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima.

Leão e Pato entram em campo com o rebaixamento como a maior preocupação. E ela deixará de existir para quem vencer, que tem chances até de entrar no G-8.

Apesar de o Tombense fechar o G-8, o confronto dele com o Guarani, às 16h, no Farião, em Divinópolis, também tem como foco evitar o rebaixamento.

Quem vencer, segue no Módulo I. O derrotado entrará na última rodada tendo o descenso como fantasma.

Domingo

Neste domingo (17), Caldense e Tupynambás jogam às 11h, no Ronaldão, em Poços de Caldas, e quem vencer estará garantido nas quartas de final do Campeonato Mineiro. No Mineirão, às 16h, Atlético e América fazem confronto direto pela liderança.

O Atlético assegura, matematicamente, o primeiro lugar geral se vencer o América. Em caso de empate, segue na lideança, mas dependerá dos três pontos na última rodada, quando encara o Tupynambás, em Juiz de Fora.

O Coelho retoma a ponta vencendo o clássico deste domingo. Em caso de empate ou derrota pode perder até a vice-liderança para o Cruzeiro, caso o time de Mano Menezes derrote o Tupi, neste sábado, em Juiz de Fora.