A etapa disputada, no último sábado (26), no Kartódromo RBC Racing, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, trouxe à tona mais um vencedor: Tafarel Henrique, em sua temporada de estreia no kartismo amador, saiu da 3ª posição para o lugar mais alto do pódio da Categoria Cirúrgica Shopping.

Em uma corrida bem movimentada, Tafarel conseguiu se manter nas posições ponteiras desde a largada, contudo, Alexandre Damasceno não vendeu fácil a liderança, proporcionando uma bela disputa até a bandeirada final. Foram apenas 163 milésimos de segundo que separaram Tafarel (P1) de Damasceno (P2), posições estas definidas quase no fim da prova.

"Foi minha melhor corrida no ano. Comecei no kartismo em 2019 e é minha 1ª vitória. O foco é continuar evoluindo no esporte. Temos mais duas etapas e espero obter bons resultados", declarou o vencedor.

Mais atrás, Bruno Wilke (P3) conseguiu uma distância segura de Wilson Cristofani (P4), que escalou sete posições ao longo da prova, e de Ricardo Silva (P5), outro cuja distância para o adversário foi na casa dos milésimos de segundo.

Na Categoria Hoje em Dia, Alexandre Araújo faturou a sua 3ª posição no Campeonato. Largando no fim do grid, Araújo veio para a ponta e encontrou Leonardo Haiduck, com quem lutou curva a curva pela posição de honra. Apenas 160 milésimos de segundo separaram o líder (Araújo) do P2 (Haiduck).

"A corrida mais disputada da temporada! Não posso deixar de elogiar o alto nível do piloto Léo Haiduck que disputou a ponta comigo por várias voltas e até o último segundo. O resultado me aproximou do líder que também tem feito jus a sua posição. Em resumo, fiz uma boa prova e fui agraciado com um kart realmente diferenciado e muito rápido".

Marcelo Silva fechou a prova em (P3) com Leonardo Oliveira colado em (P4). Carlo Tenáglia cruzou a linha de chegada em (P5). A consistência de Tenáglia o mantém na liderança do Campeonato, sete pontos à frente de Araújo. Assim foi a 7ª etapa do Campeonato Total Kart / Hoje em Dia. A chuva quase chegou a tempo de embaralhar ainda mais o grid. Quem sabe no dia 23 de novembro?

