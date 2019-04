A expectativa era de que o Sada Cruzeiro esperasse o fim dos campeonatos nacionais para anunciar as primeiras novidades em seu grupo para 2019/2020, mas o hexacampeão da Superliga resolveu se antecipar. E continuará com sotaque estrangeiro na luta pelo Mundial de Clubes e pelo sétimo título da Superliga. O clube do Barro Preto confirmou a contratação do ponteiro canadense Gordon 'Gord' Perry, 2,01m e 95kg, capitão da seleção de seu país. Ele estava no Belogorie Belgorod, da Rússia, depois de passar também pelo Resóvia, da Polônia; Piacenza, da Itália, e o Arkas Izmir, da Turquia.

Perry disputou os Jogos Olímpicos do Rio'2016 e contou com o aconselhamento do colega de seleção Winters, que defendeu o Cruzeiro. "Eu acompanhei o Sada Cruzeiro no cenário mundial e conheço bem o time, pois é um dos melhores clubes do mundo. Eu conversei várias vezes com o Fred (Winters) sobre isso e ele me passou muitas informações positivas também, de tudo. O voleibol brasileiro tem um nível muito alto e esse foi um fator importante que me fez querer jogar no Brasil. Antes da Olimpíada de Tóquio 2020, quero jogar neste alto nível e me preparar da melhor maneira possível. Quando ouvi sobre a possibilidade de jogar pelo Sada Cruzeiro fiquei muito interessado e imediatamente foi uma das minhas prioridades. Cerca de uma semana depois eles me fizeram uma proposta e naquele momento minha mente já estava pronta para dizer sim”, destacou o jogador, que supre a saída do norte-americano Sander.