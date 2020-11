Candidato único para ocupar a cadeira da presidência do Atlético no próximo triênio (2021-23), o empresário Sérgio Coelho gravou um vídeo para expor como será o seu mandato à frente do alvinegro a partir da temporada que se aproxima.

"Nossa gestão está baseada em quatro pilares. O primeiro deles são as finanças. Um clube para ser forte e bem estruturado, tem que estar com as contas em dia, num bom trabalho que já foi iniciado pela atual diretoria. O segundo é em relação à Arena MRV, nossa casa. Vou trabalhar firmemente nesta contrução que, quando pronta, será um marco na história do nosso clube, o tornando uma potência do futebol mundial", destacou Sérgio Coelho.

"O terceiro é a categoria de base. Vamos investir muito para torná-la referência internacional e reveladora de talentos. O quarto e último é a montagem de um time altamente competitivo para disputar em alto nível e com protagonismo todas as competições. Para isso, buscarei sempre novos reforços. Além de trabalhar com firmeza, honestidade, determinação e muito transparência, não poderia deixar de contar com o apoio de Rubens Menin, Ricardo Guimarães, Renato Salvador e Rafael Menin. Além de serem parceiros financeiros, os quatro têm contribuído de forma determinante para a profissionalização do clube", acrescentou.

Ainda de acordo com o próximo presidente atleticano, que deverá confirmar sua vitória em duas semanas, haverá tolerância zero com a falta de lealdade e de honestidade dentro do Atlético.