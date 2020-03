Em nível nacional, a maior influência da Gripe Espanhola no futebol brasileiro foi o adiamento do primeiro Campeonato Sul-Americano (Copa América) sediado pelo Brasil. A competição seria em 1918, no Rio de Janeiro, mas teve de ser disputada no ano seguinte por causa da pandemia.

Essa história é relatada de forma precisa por Antônio Carlos Napoleão e Roberto Assaf no livro “Seleção Brasileira – 1914 – 2006”.

A Seleção Brasileira campeã sul-americana de 1919, competição que seria no ano anterior mas teve de ser adiada por causa da pandemia de Gripe Espanhola

“A disputa do III Campeonato Sul-Americano deveria acontecer em 1918, no Rio de Janeiro. Mas a epidemia de Gripe Espanhola, que matou milhares de pessoas, adiou para o ano seguinte a sua realização. A cidade do Rio de Janeiro foi assolada pela gripe, escolas e comércios foram fechados para evitar que a epidemia se propagasse. Alguns relatos da época informavam que os caminhões da Saúde Pública percorriam as ruas da cidade recolhendo os corpos deixados às portas das casas, os quais eram jogados nas caçambas e levados aos cemitérios.

No Rio de Janeiro, morreram 17 mil pessoas em apenas dois meses de epidemia. Os familiares, desesperados, jogavam seus mortos na rua, com medo de contrair a doença. O presidente da República, Rodrigues Alves, foi uma das vítimas da gripe. Eleito para o cargo pela segunda vez, não pôde tomar posse e morreu no dia 16 de janeiro de 1919.

A epidemia também derrubou nomes do esporte: no Rio de Janeiro, o atacante inglês Archibald French, do Fluminense, faleceu em novembro; em São Paulo, no dia 24 do mesmo mês, morreu Octávio Egídio, que havia defendido a Seleção Brasileira na Copa Roca, em 1914”, relatam os autores sobre o cenário carioca no segundo semestre de 1918.

Com Friedenreich como destaque, o Brasil chegou aos seu primeiro título sul-americano vencendo o Uruguai por 1 a 0, com um gol do El Tigre aos 3 minutos do segundo tempo da segunda prorrogação. Sim, brasileiros e uruguaios jogaram por 150 minutos pela taça.