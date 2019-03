O técnico Mano Menezes não contará com o volante Henrique no jogo único das quartas de final do Campeonato Mineiro, marcado para o próximo sábado, às 19h, no Mineirão, contra o Patrocinense.

O capitão da Raposa recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória azul por 3 a 0 sobre a Caldense e terá que cumprir suspensão automática diante da Águia Grená.

O treinador da Raposa tem opções consideráveis para esse duelo: Ariel Cabral, que começou como titular contra a Veterana, Jadson e Lucas Silva, que entraram no decorrer da vitória estrelada nesta quarta-feira.

Lucas Romero é o outro volante do grupo e que nesta temporada ganhou a condição de titular. Poupado diante da Caldense, o argentino deve retornar à equipe contra o patrocinense e vai esperar o treinador definir quem jogará ao seu lado.

Quem volta?

Se Henrique cumprirá suspensão, o lateral-esquerdo Egídio e o zagueiro Dedé retornam contra o Patrocinense. Os dois também cumpriram suspensão contra a Caldense por terem levado o terceiro amarelo no jogo com o Tupi