Uma das promessas do América e com contrato firmado com o Coelho até janeiro de 2023, o volante Kevyn guarda na memória o título do Campeonato Mineiro Sub-20, conquistado no último domingo (31), sobre o Cruzeiro, no Independência.

“Estou muito feliz por ter conquistado meu primeiro título com a camisa do América. Trabalhamos muito para isso, e era um dos meus objetivos aqui. (...) Sabíamos que o América não conquistava esse título desde 2009 e tínhamos como meta, sim, jogar para sermos campeões. Com muito esforço e determinação, nós conseguimos. O trabalho de todos foi recompensado, e agora o importante é que o América é campeão”, celebrou.

Nascido em 2002, em Porto Alegre (RS), Kevyn chegou ao clube em 2020, depois de uma passagem pelo sub-17 do Palmeiras. Neste ano, o capitão do time sub-20 do Coelho soma 27 partidas pelo América.

“Avalio esta temporada como de muito aprendizado e oportunidades. Fiz de tudo para aproveitar cada dia. Sou grato aos meus colegas de equipe, comissão técnica, diretoria e torcida pela parceria e garra que tivemos até o fim”, comentou.

