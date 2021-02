Em 4 de julho de 2016, o treinador que dormiu em estações de trem e na rua, quando foi à Europa estudar futebol, sem muito dinheiro, antes do sucesso, cruzava o Atlântico para comandar um time do Velho Continente. Jorge Sampaoli foi a aposta do Sevilla, da Espanha, para substituir Unai Emery, que tinha sido contratado pelo Paris Saint-Germain após conquistar a Liga Europa na temporada 2015/2016 derrotando na final o Liverpool, de Jürgen Klopp.

Seu time foi o quarto colocado no Campeonato Espanhol, atrás apenas de Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. A expectativa para segunda temporada, já que seu contrato era de dois anos, ficou na vontade.

Ao final da temporada 2016/2017 ele deixou o Sevilla para assumir a seleção da Argentina, que naufragava nas Eliminatórias para a Copa da Rússia sob o comando de Edgardo Bauza.

Foi sem dúvida um sonho dirigir a Albiceleste, mas o ano comandando Messi e companhia pareceu mais um pesadelo.

Sua proposta de jogo não foi entendida pelos jogadores. As trocas constantes não foram bem aceitas, e depois de passar sufoco na fase de grupos, passando como segundo colocado da chave, teve pelo caminho nas oitavas de final a campeã França.

Fez um bom jogo diante dos franceses, mas a derrota por 4 a 3 decretou fim de linha para a Argentina de Sampaoli na Rússia.



BRASIL

O técnico chegou ao futebol brasileiro para comandar o Santos. Anunciado em 17/12/2018, o vínculo era de duas temporadas.

Nas competições de mata-mata, acumulou fracassos. Na Copa Sul-Americana caiu na primeira fase, diante do River Plate, do Uruguai.

No Campeonato Paulista, foi eliminado pelo Corinthians, nas semifinais, nos pênaltis. Na Copa do Brasil, o carrasco santista foi o Atlético, com um 2 a 1, de virada, no Pacaembu, após empate sem gols no Independência.

No Brasileirão, o Santos fez grande campanha. É o melhor vice da história dos pontos corridos e os 74 pontos alcançados garantiriam a taça este ano. O problema é que disputou o título com o Flamengo de Jorge Jesus.<EM>



ATLÉTICO

Com a relação abalada com o ex-presidente José Carlos Peres e a falta de poder de investimento do Peixe, que gastou R$ 80 milhões na montagem do time de 2019, Sampaoli deixou a Vila Belmiro em 10/12/2019, dois dias após o término da Série A.

O treinador negociou com Atlético e Palmeiras, mas os altos valores pedidos impediram o acerto.

Em março do ano passado, após o fracasso de Rafael Dudamel, o Galo cedeu aos valores de Sampaoli. E investiu o dobro do que foi gasto pelo Santos na formação do time que joga o Brasileirão 2020. Venceu o Estadual, mas é terceiro na Série A.

As chances de título ainda existem, mas são remotas. Seria a primeira grande taça do treinador desde que deixou o futebol chileno.

Resta saber se não conseguir vencer a Série A, se Sampaoli tentará encerrar o jejum de quase seis anos sem uma grande taça na Cidade do Galo. Desejado pelo Olympique de Marselha, da França, ele pode novamente cruzar o Atlântico.

A situação será bem diferente de quando fez isso com pouco dinheiro, dormindo em estações de trem e na rua, quando foi estudar futebol no Velho Continente.

Será diferente também sua situação, caso não seja campeão brasileiro, pois o Jorge Sampaoli ganhador de títulos dos tempos de Chile não conseguiu levantar grandes taças desde que se afastou dos Andes.