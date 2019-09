As terras altas da Mantiqueira foram o palco do segundo dia de disputa do 37º Enduro da Independência, que levou a caravana de Itajubá a Caxambu. E como na véspera, as baixas temperaturas foram um adversário a mais para os 300 pilotos de 18 estados brasileiros que encaram a mais tradicional prova de regularidade do país. Nos primeiros quilômetros, a névoa trouxe alguma dificuldade a mais mas, com o decorrer do dia, o sol e o céu azul deram colorido ainda mais especial à paisagem.

Sem muito tempo para desfrutar da beleza da região, os participantes da prova encararam um dia com muitas trilhas estreitas (single tracks); em mata fechada, com subidas e descidas constantes. Atravessaram ainda antigas fazendas de plantação de café até chegar à estância hidromineral que recebeu a prova mais uma vez de braços abertos.

E é em torno de Caxambu que se dá o desafio do terceiro e penúltimo dia do Ei 2019. Para a categoria Elite, 162 quilômetros que têm tudo para encaminhar o vencedor deste ano. Na quinta-feira (5), dois pilotos largaram com o colete amarelo de líder, depois do empate técnico da véspera: o lavrense Tunico Maciel (Honda Racing), melhor no primeiro dia, e vindo do bicampeonato no Rally dos Sertões; e o carioca Emerson Loth, o Bombadinho (Pro Tork). Quem venceu a etapa, no entanto, foi o pentacampeão Jomar Grecco (Yamaha Racing). E Bombadinho, melhor no acumulado, terá o privilégio de andar nesta sexta com a identificação personalizada.

Nas demais categorias, vitórias de João Caçador (Graduados); André Rezende (Intermediária); Luciano Vasconcelos Paiva (Novato); Bárbara Neves (Feminino); Fábio Amaral (Brasil); Fredy Minatti (Brasil Iniciante); Vinícius Moraes (Over); João Lamin dos Santos Filho (Over 45); Márcio Miranda (Over 50); Hugo Morato (Over 55); George Parik (Over 60); Francis Feliciano Santos/José de Freitas Filho (Dupla Graduados); Bruno Zanchet/André Folador (Dupla Intermediária); Saul Zakkour/Leildo Silva (Dupla Over 35); Andre Henrique Lopes Fernandes/Wagner Sousa de Oliveira (Dupla Estreante).

