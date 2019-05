Com dois jogos por semana no Corinthians, o técnico Fábio Carille tem tido pouco tempo para treinar a equipe e os testes, especialmente no setor ofensivo, estão sendo feito nas partidas. Contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, o time jogou só com um marcador no meio-campo. Diante do Athletico-PR, domingo, pelo Campeonato Brasileiro, a equipe começou com três volantes entre os titulares.



No duelo com o Deportivo Lara, quinta-feira, (23) na Arena Corintnians, pela segunda fase da Copa Sul-Americana, o treinador deve optar por um meio termo. Ralf e Junior Urso, a dupla que funcionou no Campeonato Paulista, deve iniciar no setor de marcação. Jadson e Sornoza disputam uma vaga pela armação das jogadas.



No ataque, o departamento médico ainda analisará a situação de Clayson, vetado do último jogo por causa de dores musculares. Se ele não jogar, Mateus Vital será mantido aberto pelo lado esquerdo. Vagner Love, que abriu o placar na vitória por 2 a 0 sobre o time paranaense, deve continuar como centroavante.



Na direita, Pedrinho, que marcou o segundo gol no triunfo pode começar na equipe dando mais força ofensiva. Ramiro corre por fora na disputa.



O Corinthians enfrentou no ano passado o Deportivo Lara pela primeira vez em sua história. Ainda sob o comando de Carille em sua primeira passagem pelo clube como técnico, o time não tomou conhecimento do adversário nos jogos de ida e volta da fase de grupos da Libertadores. Na primeira partida, na Venezuela, aplicou 7 a 2, com grande atuação de Jadson, autor de três gols. Na volta bateu o adversário por 2 a 0 na arena corintiana em Itaquera.