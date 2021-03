Vasco e Botafogo fecham, a partir das 18h deste domingo (21), a 4ª rodada da Taça Guanabara, do Campeonato Carioca. O clássico, no estádio de São Januário, coloca frente a frente duas equipes que buscam afirmação na temporada após o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro.

Recentemente, as duas equipes avançaram na Copa do Brasil. No dia 10, o Alvinegro bateu o Moto Club por 5 a 0 em São Luís pra alcançar a segunda fase. E, nesta quinta (18), o Cruzmaltino empatou com a Caldense em 1 a 1 em Minas Gerais para garantir a classificação.

No Estadual, o Botafogo é o 4º colocado com cinco pontos em três jogos. Pela competição, a equipe do técnico Marcelo Chamusca vem de empate sem gols com o Bangu. Já o Vasco está em situação complicada no torneio. Após três partidas, marcou apenas um ponto e é o penúltimo colocado. O jogo mais recente do Cruzmaltino foi o empate em 2 a 2 com o Nova Iguaçu em São Januário.