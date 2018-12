O atacante Carlos conversava com o Atlético para chegar a uma decisão para o caminho de 2019. Fora dos planos da equipe de Levir Culpi, o jogador que fará 24 anos tinha andamento de rescisão contratual. Mas será cedido ao Vitória de Setúbal até o fim do contrato vigente, em setembro.

O jogador, segundo publicação do jornal Record, já se encontra em Setúbal, onde ficará em definitivo após o término do vínculo com o Galo. Em baixa após passar pelo rebaixado Paraná e ser afastado das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, Carlos vai pra sua primeira experiência internacional.

Apesar da ida do jogador para a Europa, o Hoje em Dia apurou com pessoas ligadas ao atleta que a transferência ainda não foi carimbada. Mas tudo indica que só falta a assinatura dos contratos e há um acordo verbal.

Revelação do Atlético em 2014, campeão da Copa do Brasil como titular de Levir Culpi, Carlos rodou por Internacional e Paraná, tendo poucas chances não aprivetadas em 2018, quando foi testado na reserva de Ricardo Oliveira.

O Vitória de Setúbal está em 11º lugar na Liga Sagres, o Campeonato Português, e vem de cinco derrotas seguidas. Já Carlos deixa o Atlético após 108 jogos e 21 gols marcados.