Nos 21 jogos disputados no Campeonato Brasileiro até o momento, o Atlético pode dizer que Paulo Autuori é o seu maior algoz na competição.

A vitória do Athletico-PR por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (18), no Mineirão, em duelo atrasado da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcou o segundo triunfo do comandante sobre o Galo no torneio.

No primeiro encontro entre Autuori e o alvinegro das Minas Gerais neste Brasileirão, o treinador ainda comandava o Botafogo.

Na ocasião, o técnico também levou a melhor sobre o Atlético. No dia 19 de agosto, o time carioca venceu o duelo por 2 a 1, em confronto da 4ª rodada do torneio.

O resultado inclusive, acabou com a invencibilidade da equipe comandada pelo técnico Jorge Sampaoli, que tinha vencido os três jogos anteriores no campeonato.

O revés no Gigante da Pampulha também encerrou outra sequencia positiva do Galo. Dessa vez, em casa, já que foi a primeira derrota do Atlético como mandante no Brasileiro.

Leia mais

Galo sofre com desfalques, cai para o Athletico-PR e perde a chance de disparar no Brasileiro

Atlético perde primeira partida no Mineirão neste Campeonato Brasileiro; veja a campanha