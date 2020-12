Autor do gol do Corinthians, na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, o venezuelano Romulo Otero manteve o rótulo de se destacar em clássicos e, de quebra, ajudou o Atlético que segue na cola do Tricolor na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. Além do tento anotado neste domingo (13), o meia aumentou também o retrospecto contra o agora rival.

Com a camisa do Galo, Otero fez 135 jogos, em duas passagens, e anotou 26 gols. O primeiro jogo, curiosamente, aconteceu em 3 de agosto de 2016, contra o São Paulo. Na ocasião, vitória atleticana, no Morumbi, por 2 a 1.

Pelo alvinegro de Minas, ele enfrentou o Tricolor em quatro oportunidades, acumulando duas vitórias, um empate e outra derrota. Neste fim de semana, já pelo Timão, ele anotou o primeiro tento contra o adversário, hoje, comandado pelo técnico Fernando Diniz.

Atlético e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (16), a partir das 21h30, no Morumbi. O jogo entre líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro será válido pela 26ª rodada da competição mais importante do país. Enquanto o Galo, segundo colocado, tem 46 pontos, o Tricolor, dono do topo, tem quatro a mais.