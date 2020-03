O Atlético tem um fato novo que pode ser decisivo na batalha com o atacante Fred e, indiretamente, com o Cruzeiro, pelo recebimento de R$ 10 milhões de multa pela transferência direta do jogador da Cidade do Galo para a Toca da Raposa II no final de 2017.

Na ação trabalhista que Fred move contra o Cruzeiro, pedindo R$ 75 milhões, o jogador incluiu neste valor os R$ 10 milhões da multa pela sua ida direta do Atlético para o rival sem cumprir o período de um ano que constava na sua rescisão contratual com o clube alvinegro.

Mas há um documento (veja no final da matéria) anexado à sua pedida trabalhista contra o Cruzeiro, que mostra ser anterior à sua rescisão com o Galo sua negociação com a Raposa. Em 17 de dezembro de 2017, ele recebeu, em papel timbrado, a proposta cruzeirense por um contrato de dois anos (o vínculo dele acabou sendo por três temporadas). O documento está assinado por Wagner Pires de Sá e Itair Machado.

O Atlético só anunciou a rescisão de contrato com Fred em 23 de dezembro, via redes sociais, informando que ela tinha acontecido na noite anterior, portanto, dia 22 de dezembro.

Na segunda quinzena deste mês, Fred e Atlético se encontram na Justiça do Trabalho, na primeira instância, pois o jogador acionou o clube tentando derrubar a multa de R$ 10 milhões pela transferência e pedindo cerca de R$ 2 milhões que lhe são devidos pelo Galo.

“Este documento mostra que já havia negociação entre Cruzeiro e Fred antes dele rescindir com o Atlético. Não foi um negócio de ocasião. Ele não estava indo para outro país e foi procurado, como foi falado. Podemos pensar até em aliciamento, pois um jogador recebeu proposta de outro clube ainda tendo vínculo contratual. Outro ponto é que, em sua ação, o próprio atleta cobra R$ 10 milhões referentes à multa. E afirma ter recebido R$ 500 mil deste valor nos dois anos que passou lá”, afirma Lásaro Cândido, vice-presidente do Atlético.

TRT

Na madrugada desta quarta-feira (11), o TRT divulgou em seu site decisão relativa a uma liminar pedida pela defesa de Fred. O que estava sendo decidido era um recurso do atacante em relação ao fato de ele pedir a suspensão do processo na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD). Ele já tinha tido o pedido negado em primeira instância e agora a decisão foi mantida em instância superior.

“O TRT não soltou decisão em relação à multa do Fred. O que os desembargadores decidiram é que não há nada de errado no processo arbitral, que segue correndo paralelamente ao que tramita na Justiça do Trabalho e que foi proposto pelo próprio jogador”, explica o vice-presidente alvinegro.

Apesar de ser apenas a manutenção de uma decisão que já tinha sido tomada em primeira instância, o dirigente destaca que ela pode sim ser considerada favorável ao Atlético: “Nos seus despachos pela negativa da liminar, todos os desembargadores mostraram que não havia erro no fato de o Atlético cobrar os R$ 10 milhões de multa do Fred caso ele fosse para o Cruzeiro. E isso, sem dúvida, é importante, já que o processo será julgado ainda em primeira instância na segunda quinzena deste mês”, analisa Lásaro.

A assessoria do atacante Fred foi procurada para se posicionar sobre os dois casos, o documento anexado em seu processo contra o Cruzeiro e a decisão do TRT referente à liminar para barrar o processo na CNRD, mas pediu para reportagem entrar em contato mais tarde.