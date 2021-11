O Cruzeiro informou, na noite desta terça-feira (23), que 50 mil ingressos já foram vendidos para o duelo com o Náutico, marcado para esta quinta, às 20h, no Mineirão, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

De acordo com o site disponibilizado para a compra dos bilhetes, restam entradas apenas para quatro setores: Roxo Superior, Superior Roxo, Camarote Brahma e Mineirão Tribuna.

A comercialização dos ingressos é exclusivamente online. O valor dos bilhetes restantes varia entre R$50 e R$140.

De acordo com o Mineirão, a expectativa de público para a partida é de 61.573 pessoas. A quantidade de entradas vendidas até o momento já garante à Raposa o seu maior número de espectadores na temporada.

Vale lembrar ainda, que o confronto desta quinta marcará a despedida do atacante Rafael Sóbis dos gramados, e do volante Ariel Cabral com a camisa estrelada.

