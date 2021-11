A vitória por 2 a 0 sobre o Brusque, nesta terça-feira (9), no Mineirão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, registrou o maior público da Raposa nesta temporada. As 34.687 pessoas que compareceram ao Gigante da Pampulha registraram a maior marca entre os nove jogos em que o time celeste atuou diante desta torcida em 2021.

O maior público da equipe estrelada desde a reabertura dos portões (veja a lista abaixo) havia sido na derrota por 2 a 1 para o CSA, em 26 de setembro, no Independência. Na ocasião, 5.796 pessoas pagaram ingresso para acompanhar ao confronto, válido pela 26ª rodada da competição.

Até o momento, o Cruzeiro mandou dois jogos no Mineirão, cinco no Independência, e mais dois na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.

Vale lembrar, que o clube estrelado não conseguiu comercializar mais do que 35 mil bilhetes para o confronto desta terça. O veto do aumento da capacidade para encarar o Brusque veio da própria empresa que administra o Mineirão, que alegou dificuldades operacionais.

Os azuis terão mais um jogo como mandante nesta reta final da Série B. Será diante do Náutico, no dia 28 de novembro, pela 38ª e última rodada da competição, em local ainda a ser confirmado.

Confira os públicos do Cruzeiro como mandante nesta Série B:

CRUZEIRO 1 X 0 CONFIANÇA - MINEIRÃO – 4.703 PAGANTES

CRUZEIRO 1 X 0 PONTE PRETA - ARENA DO JACARÉ – 4.467 PAGANTES

CRUZEIRO 1 X 1 OPERÁRIO - ARENA DO JACARÉ – 5.373 PAGANTES

CRUZEIRO 1 X 2 CSA – INDEPENDÊNCIA – 5.796 PAGANTES

CRUZEIRO 2 X 0 BRASIL DE PELOTAS – INDEPENDÊNCIA – 1.573 PAGANTES

CRUZEIRO 0 X 0 BOTAFOGO – INDEPENDÊNCIA – 5.297 PAGANTES

CRUZEIRO 1 X 3 REMO – INDEPENDÊNCIA – 2.750 PAGANTES

CRUZEIRO 1 X 1 VILA NOVA – INDEPENDÊNCIA – 6.693 PAGANTES

CRUZEIRO 2 X 0 BRUSQUE – MINEIRÃO - 34,687 PRESENTES