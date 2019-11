A expectativa de Independência lotado no dia do jogo que pode garantir o acesso do América para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro de 2020 vai se tornar realidade. Isso porque mais de 16 mil torcedores já adquiriram suas entradas para a partida do Coelho contra o São Bento, neste sábado (30).

Segundo informações do próprio clube, só restam ingressos dos portões 5 (Superior Pitangui), 7 (Superior Minas) e 10 (Superior Ismênia).

Os torcedores que ainda pretendem adquirir suas entradas para a partida poderão comprar tanto na Bilherteria do Independência (Rua Pintangui), como na Loja do América, localizada no piso G1 do shopping Boulevard. A carga de ingressos que havia sido destinada para a comercialização nas lojas Aqui já está encerrada.

Para se garantir na divisão de elite do futebol brasileiro sem depender de outros resultados, o Coelho precisa vencer o já rebaixado São Bento.