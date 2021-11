A vitória do Atlético por 2 a 1 sobre o Grêmio, na noite desta quarta-feira (3), em duelo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, registrou o maior público da história do Alvinegro no novo Mineirão.

As 56. 624 pessoas que acompanhar o suado triunfo do Galo sobre o Tricolor Gaúcho superaram o público presente na final da Copa Libertadores de 2013.

Na ocasião, 56.557 espectadores viram o Atlético levantar a taça em cima do Olímpia, do Paraguai, registrando naquela altura o maior público do Atlético desde a reabertura do estádio, justamente em 2013.

Entretanto, a renda do confronto com o time paraguaio continua sendo, de longe, a maior do Alvinegro na história geral do Gigante da Pampulha. No jogo em questão, a venda de ingressos superou R$14 milhões.

No confronto desta quarta, o primeiro em que o estádio comportou 100% de sua capacidade desde o início da pandemia, a arrecadação com a bilheteria foi de R$1.775.474,50.

