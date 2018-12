O zagueiro Thiago Silva foi vítima de um roubo na noite do último sábado. O jogador do Paris Saint-Germain teve sua residência na capital francesa furtada quando defendia as cores de seu clube na vitória por 1 a 0 sobre o Nantes, pelo Campeonato Nacional.



As informações foram divulgadas pelo jornal local L'Equipe. De acordo com a publicação, os criminosos levaram joias e objetos de valor, inclusive um relógio avaliado em 600 mil euros (cerca de R$ 2,66 milhões). O prejuízo total teria sido de aproximadamente um milhão de euros (R$ 4,44 milhões).



A boa notícia é que ninguém ficou ferido, já que Thiago Silva estava em campo com o PSG e sua família não estava na residência. Isabelle, esposa do zagueiro, e seus dois filhos já estão no Brasil, onde passarão as festas de fim de ano junto com o jogador, que deve desembarcar no País nos próximos dias.