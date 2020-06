O motoboy Thiago Santos, que é torcedor do Cruzeiro, e a esposa dele, Bárbara Santos, atleticana, viveram uma noite especial no gramado do Mineirão, na noite dessa quarta-feira (10), antecipando a celebração do Dia dos Namorados.

A administração do estádio e uma marca de cerveja promoveram uma surpresa ao motoboy: ele atendeu a um pedido de entrega no Gigante da Pampulha, onde já o esperavam a esposa e um jantar romântico.

“Foi um momento único e inesquecível. Já vi muito jogo importante no Mineirão, bem ali no gramado onde sentamos para jantar. Sou apaixonado por futebol, sempre levo o meu filho para o campo. Não poderia ter tido uma surpresa mais especial para mim”, conta Thiago.

O casal ganhou a oportunidade de ter um Mineirão só para eles, já que a ação seguiu as exigências e protocolos de segurança da Organização Mundial da Saúde (OMS), com o mínimo de pessoas envolvidas na produção.

O registro da homenagem em vídeo será publicado nesta sexta-feira, Dia dos Namorados, nas redes sociais do Mineirão e da Brahma.