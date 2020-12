O mandato do presidente Sérgio Sette Câmara está chegando ao fim no Atlético. Apesar das eleições para o próximo triênio (2021-23) estarem marcadas para o próximo dia 11, o atual mandatário fará sua despedida no próximo domingo (6), quando o alvinegro encara o Internacional, a partir das 18h15, no Mineirão. Este será o último jogo do advogado como ocupante da principal cadeira o clube.

Com ele na presidência, cargo o qual ocupa desde 2018, o Atlético fez ao todo 184 partidas. Foram 89 vitórias, 40 empates e 55 derrotas; o aproveitamento é de 55,6%.

Contra o Colorado, Sette Câmara encerrá seu ciclo completando 185 partidas e, em caso de vitória, entregando o posto com 90 triunfos. Com o secador ligado para tropeços do São Paulo, ele pode também terminar sua gestão na liderança da Série A.

Em relação aos canecos, o único conquistado foi o Campeonato Mineiro deste ano. Caso levante a taça do Brasileirão, que terminará apenas em fevereiro, Sérgio poderá ostentar mais uma medalha em sua casa. Faltam 15 partidas para o término da competição mais importante do país.