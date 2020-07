Uma estreia para entrar para a história. Assim pode ser considerada a primeira vez do jovem atacante Sávio com a camisa do Atlético. Caso seja acionado pelo técnico Jorge Sampaoli durante o clássico contra o América, o prata da casa se juntará a um grupo seleto.

Com 16 anos e 107 dias, Savinho ultrapassará um ídolo da década de 1990. Reinaldo Rosa, o Reinaldinho, fez seu primeiro jogo pelo alvinegro com 16 anos e 8 meses, em 93. Neto, que atualmente está na equipe de transição, debutou em 2019 com 16 anos e 132 dias de vida, como titular.

Já Reinaldo Lima, ex-camisa 9 e 'Rei' dos atleticanos, surgiu na década de 1970 como fenômeno e, com 16 anos e 17 dias, fez o primeiro jogo no time de cima. Ele é o segundo no quesito.

Em 2005, o meia Ramon Osni surgia prestes a completar os 17. Contudo, sua estreia foi antes do aniversário. Tinha 16 anos e 11 meses na época.

Topo da lista

Porém, o topo desta lista tem um dono que, dificilmente, será superado. Mais precoce de todos, o técnico Marcelo Oliveira debutou aos 15 anos e 59 dias, quando participou de um amistoso ainda em 1970, contra o Atletique, de Lafaete. Apesar de sentir este doce gostinho, Oliveira só foi acionado novamente anos depois, quando estouraria ao lado do Rei.