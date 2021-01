A dramática situação vivida pelo Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro virou prato cheio para que os rivais atleticanos tomassem conta das redes sociais para zombar os celestes. E tudo piorou após a derrota da Raposa para o lanterna Oeste, em pleno Independência, na noite desta quarta-feira (13).

De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, neste momento, as chances de acesso de Felipão e seus comandandos não quase nulas. Se antes do jogo os números apontavam cerca de 1,5%, nesta quinta (14) eles chegam a 0,16%.

Com 44 pontos e com apenas mais quatro jogos para fazer, a missão da Raposa, ao que tudo indica, é terminar de forma digna a competição e já pensar no planejamento para voltar a disputá-la em breve.

Para se ter ideia, quando disputou a Série B em 2006 - em 2021, este triste capítulo na vida dos atleticanos completará 15 anos -, o Atlético terminou a competição com o título e 71 pontos conquistados. Caso vença os jogos restantes, o Cruzeiro fará, no máximo, 56.

Naquela edição, o Galo atingiu 20 vitórias; nesta, a Raposa pode chegar a 17, no máximo. Foram 70 gols marcados pelo alvinegro. O time celeste, por sua vez, fez apenas 37 até o momento.