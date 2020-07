Um dos protagonistas de um abalo interno no Atlético, o presidente do Conselho Deliberativo Castellar Guimarães Filho publicou uma nota para responder algumas declarações de Sérgio Sette Câmara, presidente executivo do alvinegro. O teor foi publicado nesta sexta-feira (17) pelo Globoesporte.com.

De acordo com Castellar, que também ocupa a função de Procurador-Geral do município, não há qualquer interesse político ao não concordar com a reunião do Conselho, convocada para 31 de julho.

"Absolutamente, não há qualquer interesse político da minha parte nessa questão. Há, simplesmente, uma divergência sobre a interpretação da legislação. Tanto a Lei Pelé, quanto a Lei do Profut preveem a obrigação da publicação das demonstrações contábeis, após análise de auditoria independente. Isso já foi feito e o Atlético já publicou o seu balanço, dentro do prazo prorrogado pela Medida Provisória. Por isso, eu entendi que não fazia sentido uma reunião presencial, no auge de uma pandemia, e que a virtual não seria muito producente", explicou.

"Mas a Diretoria Executiva diverge e eu respeito. A reunião está marcada e as contas serão analisadas. Há, inclusive, o desconforto de alguns conselheiros em relação a alguns gastos. Por isso, pedi o balancete analítico e vou me debruçar para estudar os números, sempre pelo bem do Atlético e da transparência", acrecentou.

O presidente do Conselho finalizou a nota concordando com Sette Câmara sobre a importância da 'Família Menin' neste momento do clube. Porém, o alfinetou, em resposta a uma declaração dada em entrevista ao GE, na qual questionou "quem é Castellar perto do Menin?".

"Sobre a família Menin, o Sérgio Sette Câmara tem plena razão. Sem dúvida alguma, são os maiores colaboradores dos últimos anos e tanto o Rubens quanto o Rafael têm feito um trabalho brilhante, genuíno e voluntário. Prova disso que a Arena MRV é uma realidade e os reforços não param de chegar. Com eles, realmente, eu não me comparo. Se eu me comparo com alguém, é justamente com o Sérgio, já que, mesmo eu nunca tendo sido presidente do clube, temos o mesmo número de títulos", finalizou.