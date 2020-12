Um balde de água fria. Jogando no estádio da Ressacada, o Cruzeiro empatou com 1 a 1 com o Avaí, na noite desta sexta-feira (18), pela 30ª rodada da Série B, e novamente perdeu a chance de se aproximar do G-4 do torneio.

A Raposa vencia até os acréscimos do segundo tempo, com um gol de Machado, aos 40 minutos, mas cedeu empate aos donos da casa, que marcou com Valdívia, já aos 48 minutos da etapa final.

Com o resultado, o time celeste chegou aos 40 pontos, permanecendo na 9ª colocação, mas pode perder até três posições no encerramento da rodada.

A distância para o G-4, que poderia cair para cinco pontos, em caso de triunfo nem Florianópolis, pode subir para nove pontos, se o Cuiabá - quarto colocado, com 47 pontos - vença o Operário, também nesta sexta, na capital mato-grossense.

Já o Avaí, foi aos 44 pontos, na sétima colocação, correndo o risco de ser ultrapassado pelo Guarani, que vem logo atrás na tabela, com um ponto a menos.

Na próxima rodada, o Cruzeiro vai enfrentar a Ponte Preta, na próxima terça-feira, às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA DO JOGO

AVAÍ 1 X 1 CRUZEIRO

Motivo: 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Estádio: Ressacada

Cidade: Florianópolis (SC)

Arbitragem: Antônio Dib Moraes de Sousa, auxiliado por Rogério de Oliveira Braga e Márcio Iglésias Araújo Silva, todos do Piauí

Cartões amarelos: Betão, Edílson, Valdívia e Getúlio (Avaí); Cáceres, William Pottker, Fábio e Rafael Sóbis (Cruzeiro)

Gols: Machado, aos 40 minutos do primeiro tempo; Valdívia, aos 48 minutos do segundo tempo



AVAÍ

Lucas Frigeri; Edilson, Betão, Fagner Alemão e Iury; Leandrinho (Jean), Pedro Castro (Luan Silva) e Valdívia; Getúlio (Rodrigão), Gastón Rodriguez (Ronaldo Silva) e Vinícius Leite (Renatinho)

Técnico: Claudinei Oliveira

CRUZEIRO

Fábio; Cáceres, Manoel, Ramon e Patrick Brey; Jadsom Silva (Jadson), Adriano e Machado (Giovanni); Airton (Welinton), William Pottker (Arthur Caíke) e Rafael Sóbis (Marcelo Moreno)

Técnico: Felipão