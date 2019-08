O Palmeiras enfrenta o Grêmio nesta terça-feira, (27) a partir das 21h30, no Pacaembu, com a vantagem de poder empatar para avançar à semifinal da Copa Libertadores, ao contrário do que aconteceu nas duas últimas vezes em que foi eliminado no torneio continental. A equipe alviverde venceu o duelo de ida por 1 a 0 na semana passada, em Porto Alegre.



Em 2018, o Palmeiras caiu na semifinal da Libertadores após não conseguir se recuperar da derrota na ida para o Boca Juniors, da Argentina. Perdeu por 2 a 0 em Buenos Aires e empatou por 2 a 2 no Allianz Parque.



O cenário foi parecido em 2017. O Palmeiras foi derrotado por 1 a 0 pelo Barcelona de Guayaquil, no confronto de ida, realizado no Equador. Na volta, no Allianz Parque, o time venceu por 1 a 0, mas foi eliminado nos pênaltis das oitavas de final. Já em 2016, a equipe alviverde não passou da fase de grupos da Libertadores.



Apesar das quedas, o goleiro Weverton valorizou o fato de o Palmeiras estar disputando sua quarta edição seguida da Libertadores. Ele vê a equipe "no caminho" certo em busca do título da principal competição sul-americana.



"Isso é um fato: quanto mais disputa, mais aprende, mais fica próximo de ganhar. O Palmeiras vem numa sequência boa. No ano passado saiu na semifinal, mas manteve o elenco. É importante sempre poder fazer gols fora nessa competição, e a gente está em um caminho bom, no caminho certo. Temos tudo para avançar para mais uma semifinal. Tem muito time capacitado, mas a disputa está aberta", afirmou Weverton.



O Palmeiras obteve a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores, com 15 pontos, e também decidirá em casa caso avance à semifinal. A decisão a partir deste ano acontecerá em jogo único, que será realizado em Santiago, no Chile. No ano passado, a equipe também avançou ao mata-mata com a maior pontuação geral.



Mandante no jogo desta terça, o Palmeiras não poderá atuar em sua casa. Isso porque o Allianz Parque estava reservado para os shows da dupla Sandy e Junior que ocorreram no fim de semana. A torcida esgotou na última quarta-feira os ingressos para o confronto decisivo com o Grêmio. O clube não divulgou a carga vendida, mas a expectativa é de que o Pacaembu receba mais de 35 mil pessoas.



OS TIMES - Enquanto o técnico Luiz Felipe Scolari tem o desfalque do volante Felipe Melo, expulso na partida de ida, Renato Gaúcho tem todos os seus titulares à disposição para o jogo desta noite. Ambos os treinadores fizeram mistério e fecharam o treino de segunda, como de costume na véspera dos jogos.



A tendência é que Thiago Santos seja titular no meio-campo do Palmeiras. A outra opção é Matheus Fernandes. Já o Grêmio deve repetir a escalação que iniciou a partida da semana passada.



Para tentar anular a desvantagem, a equipe gaúcha sabe que vai precisar se lançar mais ao ataque, mas também adota cautela. "Temos que tomar total cuidado para sair para o ataque, porque temos que ter sempre alguém lá atrás para nos proteger. E arriscar mais, sair para o jogo. É preciso jogar com calma. Temos totais condições de sair classificados", afirmou o volante Matheus Henrique.





