A cavalaria da Polícia Militar evitou um confronto entre torcedores do Cruzeiro, provavelmente das organizadas Máfia Azul e Pavilhão Independente, que brigaram no último jogo em que o clube foi mandante no Mineirão, em 21 de setembro, quando perdeu por 2 a 1 para o Flamengo.

A ação foi do lado de fora do estádio, próximo a um posto de gasolina, que serve de ponto de encontro de integrantes da Pavilhão Independente.

Segundo o relato de policiais, um grupo, possivelmente da Máfia Azul, subiu a Avenida Abraão Caram e, passando pelo local, provocou os rivais, momento em que a cavalaria agiu e evitou o confronto.

Cavalaria da PM evita confronto entre torcedores de organizadas do @Cruzeiro https://t.co/pdEkDgegFn | Por @oalexsimoes pic.twitter.com/KAa2qd01rB — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) October 5, 2019

Esplanada

Pelo problema envolvendo as duas torcidas, a segurança foi reforçada na Esplanada Sul, onde fica o Portão C, por onde entram as organizadas cruzeirenses.

Dentro do Gigante da Pampulha, a segurança foi reforçada também, mas a grande preocupação é com o entorno do estádio.

Leia mais:

Confira a provável escalação do Cruzeiro contra o Internacional neste sábado

Superar suas crises é o objetivo que une Cruzeiro e Atlético nesta 23ª rodada do Brasileirão