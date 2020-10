O América perdeu a invencibilidade oito jogos no Campeonato Brasileiro da Série B. Jogando no estádio da Ressacada, em Florianópolis, o Coelho foi derrotado por 1 a 0 para o Avaí, em duelo válido pela 19ª rodada do torneio.

A equipe da casa chegou ao triunfo com um gol de Getúlio, aos 17 minutos do segundo tempo.

O Leão da Ilha aproveitou uma falha do goleiro Matheus Cavichioli, que, ao fazer a cobertura de um lançamento pela direita, deu a bola nos pés do atacante do Avaí, que bateu por cima, estufando as redes da vazia meta americana.

Antes de sofrer o gol, os comandados de Lisca controlavam a partida, criando as melhores chances de gol, e sendo pouco ameaçado pelo time catarinense.

Após abrir o marcardo, os donos da casa assumiram o controle do jogo, conseguiram anular as investidas americanas e chegaram perto de amplicar o placar.

Com o resultado, o América se manteve na vice-liderança, com 35 pontos, mas pode perder a posição para o Cuiabá, se o time mato-grossense vença o CRB, neste sábado, por dois gols de diferença.

Já o Avaí, chegou aos 26 pontos, e ocupa momentaneamente a oitava colocação na tabela.

O Coelho agora volta o foco para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Corinthians, na próxima quarta-feira, às 21h30, no Independência. Na primeira partida, na Neo Química Arena, o Alviverde venceu por 1 a 0.

A FICHA DO JOGO

AVAÍ 1 X 0 AMÉRICA

ESTÁDIO: Ressacada

CIDADE: Florianópolis

MOTIVO: 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Edna Alves Batista, auxiliada por Anderson José de Moraes Coelho e Evandro de Melo Lima, todos de São Paulo

CARTÕES AMARELOS: Leandrinho (Avaí) e Flávio (América)

GOL: Getúlio, aos 17 minutos do segundo tempo

AVAÍ

Lucas Frigeri; Felipe Santos, Betão, Alan Costa e João Lucas; Leandrinho, Jean Martim e Pedro Castro; Getúlio e Ronaldo Silva. Técnico: Geninho

AMÉRICA

Matehus Cavichioli; Daniel Borges, Joseph, Arthur e Sávio; Flávio (Juninho) e Alê; Felipe Augusto (Ademir), Guilherme (Neto Berola) e Marcelo Toscano (Lohan); Rodolfo (Léo Passos). Técnico: Lisca.