O protagonismo de Juanito Cazares voltou com vitória do Atlético por 2 a 1 sobre o Fluminense, na noite desse sábado (10), no Independência, em Belo Horizonte. Autor do primeiro tento da equipe alvinegra, aos 41 minutos do primeiro tempo, o equatoriano levantou a Massa e mostrou por que é o dono da camisa 10.

No jogo de número 182 pelo alvinegro, o meia chegou aos 39 gols com a camisa preta e branca e agora está a apenas três de se igualar a Lucas Pratto - hoje no River Plate -, que balançou a rede em 42 oportunidades pelo Galo. O argentino, inclusive, é o gringo que mais tentos fez na história do clube.

Feliz por ter estufado mais uma vez a rede, Cazares aproveitou para cutucar o amigo e deixar claro que está quase o alcançando.

Veja o post de Cazares: