Uma festa na casa do jogador Cazares, do Atlético, em Lagoa Santa, na noite desse domingo (8) acabou em confusão e denúncia de agressão. O atleta, outros convidados da festa e duas mulheres que alegam terem sido agredidas pelo jogador, estão na 8ª Companhia da Polícia Militar (PM) na manhã desta segunda-feira (8).

Conforme informações da PM, Cazares alegou que as mulheres foram convidadas para a festa e, em dado momento, ele teria percebido que elas demoravam muito no banheiro. Segundo o jogador, ele teria ido verificar e percebeu que elas estariam usando drogas, momento em que ele teria mandado que elas saíssem da casa.

Segundo o depoimento das mulheres à polícia, neste momento, o jogador e outros convidados da festa teriam agredido as duas. Elas ainda disseram que Cazares ofereceu R$ 10 mil para que elas não fossem adiante com a denúncia. Já na versão do jogador apresentada à polícia, as mulheres teriam exigido a quantia para não falarem sobre a festa.

​​O jogador chegou a Lagoa Santa nesse domingo (8), após a partida entre Atlético e Botafogo, no Rio de Janeiro, na qual o time mineiro perdeu para os donos da casa.

Procurada pela reportagem, a assessoria do Atlético informou que aguarda uma apuração dos fatos e também uma posição do atleta para, então, se manifestar sobre o caso.

Leia mais:

Mineiros em campo pelo Brasileiro na busca da recuperação

Rodrigo Santana discorda das críticas a Cazares: 'é um jogador que participa muito'