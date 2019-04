O Atlético pode ganhar um importante desfalque para o segundo jogo da final do Campeonato Mineiro, contra o Cruzeiro, no próximo sábado (20), às 16h30, no Independência.

Ainda com um desconforto muscular na coxa esquerda, que o fez ser substituído ainda no primeiro tempo do jogo de ida da decisão, o equatoriano não participou de nenhum treinamento com o restante da equipe desde então.

Na última terça-feira, o departamento médico do clube confirmou que o meia não teve nenhuma lesão constatada no local, e que seguia em tratamento na Cidade do Galo.

Entretanto, de acordo com informações da rádio Itatiaia, Cazares também não participou da atividade dessa quinta, que foi fechada a imprensa, no Independência.

Caso o camisa 10 alvinegro seja vetado para a finalíssima do Estadual, a tendência é de que o técnico interino, Rodrigo Santana opte por lançar Geuvânio no time titular.

Assim, o atacante Luan, que costuma atuar pelo lado direito do campo, seria deslocado para o meio campo para exercer a função de Cazares.

Réver e Luan

Dois jogadores que também despertam cuidados especiais do DM do Galo tem um prognóstico otimista em relação à presença no clássico. O zagueiro Réver, que ficou de fora do primeiro jogo da final, em função de uma pancada no tornozelo esquerdo, e o "Menino Maluquinho" Luan, que se queixava de dores na virilha esquerda, vêm participando dos treinamentos, e apresentam boas chances de estarem em campo no sábado.

Após perder o jogo de ida por 2 a 1, no Mineirão, o Atlético precida de uma vitória, por qualquer placar, para garantir o 45º título mineiro de sua história.