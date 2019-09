Fim do sonho. O Atlético perdeu para o Colón na disputa de pênaltis, após ter vencido no tempo normal por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (26), no Mineirão, e está eliminado da Copa Sul-Americana.

O time Alvinegro dominou boa parte desse segundo jogo de semifinal, mas viu a chance de se classificar no tempo normal escapar após "Pulga Rodrígues", de pênalti, marcar aos 36 minutos do segundo tempo, e levar a decisão para a cobrança de penalidades.

Após a partida, o meia Cazares, que desperdiçou a última cobrança, lamentou a derrota, questionou a marcação do árbitro Andrés Rojas, mas destacou a atuação do Galo na partida.

"Tinhamos o jogo controlado, 2 a 0 tranquilo. Para mim, esse pênalti não aconteceu, e o juiz marcou pra eles. Tentamos chegar a final, mas o futebol é assim.... Temos que sair com a cabeça erguida. Corremos, lutamos, conseguimos fazer o jogo que queríamos, e esse pênalti acabou tirando a gente", afirmou o meia.

O equatoriano também comentou sobre o pênalti não convertido, que acabou sacramentando a classificação do Colón.

"Sempre bato de um jeito, trato de não mudar, o goleiro deles acabou pegando. Virtude dele. Fiquei frustrado pelo pênalti, queria fazer, mas é assim a sorte. Quando se vai para os pênaltis, é sorte Eles passaram, classificaram, mas ainda temos muita coisa pela frente no Brasileiro".

Eliminado, e agora mais pressionado do que nunca, o Atlético tenta juntar os cacos e buscar a reabilitação no Campeonato Brasileiro, torneio em que acumula seis derrotas consecutivas.