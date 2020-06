A terceira semana de atividades na Cidade do Galo, após 62 dias de isolamento social, devido à pandemia do novo coronavírus, foi intensa. Com Cazares diagnosticado com a Covid-19 e dois reforços sendo anunciados, o alvinegro vai se preparando para o retorno das competições.

Além disso, Roger Guedes e Anderson Talisca, atualmente no futebol chinês, também tiveram os nomes falados na mídia como possíveis alvos do diretor executivo Alexandre Mattos.

Confira o resumo da semana no Galo: