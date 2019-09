Cazares volta a ser dor de cabeça para o técnico do Atlético, Rodrigo Santana. O meia chegou com uma hora e 20 minutos de atraso ao treino deste sábado (14), último trabalho antes da concentração para a partida contra o Internacional. O jogo é neste domingo (15), às 11h, no Independência. Cazares pode ficar de fora da partida.

O atleta não deu justificativas pela falta de pontualidade e foi impedido pela comissão técnica de participar do coletivo. Cazares fez atividades na academia e no final do treino se juntou ao resto do elenco, que está concentrado.

Segundo a Rádio Itatiaia, a comissão técnica afirmou que haverá punição por mais essa falha de conduta do atleta. Na última segunda-feira (9), Cazares foi parar numa delegacia de Vespasiano, após três mulheres terem acionado a Polícia Militar alegando agressão por parte do jogador durante uma festa.

Caso o jogador não seja escalado, Rodrigo Santana pode cobrir a posição com Bruninho ou Chará.