A vitória sobre o Cruzeiro na última rodada do Campeonato Brasileiro ainda está viva na memória do equatoriano Cazares, camisa 10 do Atlético. Tudo por conta de um lance.

Após confronto com o lateral-esquerdo Egídio, da Raposa, o meia conseguiu ficar com a bola e o adversário no chão; o registro foi feito pelo fotógrafo Denis Dias e transformado em quadro.

Na tarde desta quinta-feira (8), um amigo de Cazares foi até o dono da “obra-prima” e adquiriu um exemplar, transformado em quadro na parede da casa do equatoriano. Num Storie (postagem no Instagram), postado por Cazares, é possível ver o presentinho.