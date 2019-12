O meia Cazares utilizou as redes sociais para “zoar” o Cruzeiro. Ele publicou nos stories um vídeo em que comemora o segundo gol do Grêmio no triunfo por 2 a 0 em cima da Raposa, na noite desta quinta-feira (5), na Arena do Grêmio. Confira abaixo.

Depois de alguns minutos, o equatoriano deletou o vídeo, que passou a circular em perfis no Twitter.

Não é a primeira vez que Cazares tira onda com o Cruzeiro. Recentemente, ele apareceu em um vídeo ao lado de um torcedor do Atlético falando que a Raposa iria cair para a Série B.

O Cruzeiro ocupa o 17º lugar, com 36 pontos. O Atlético possui 48, na 12º colocação, e garantiu vaga na Copa Sul-Americana.