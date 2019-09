A partida entre Cruzeiro e Internacional, no dia 5 de outubro, válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve o seu horário alterado. Antes marcado para as 11h, agora o jogo será realizado às 21h.

A mudança de horário foi solicitada pelo Cruzeiro, que teve o seu pedido acatado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e, concomitantemente, pela detentora dos direitos de transmissão do Brasileirão, à TV Globo.

Até agora o Cruzeiro jogou apenas uma vez nesse horário de 11h, e o resultado foi catastrófico. Na 18ª rodada a Raposa enfrentou o Grêmio, quando perdeu por 4 a 1 no estádio Independência. O jogo aconteceu no Horto por que o Mineirão estava alugado para uma produtora de eventos, que realizou festival sertanejo no estádio.