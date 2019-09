A data do jogo entre Atlético e Santos, que acontecerá no Independência, foi alterada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A pedido da televisão, a partida anteriormente marcada para o dia 19 de outubro (sábado), será realizada no dia 20 (domingo) do mesmo mês, às 17h.

A partida entre os alvinegros será válida pela 27ª rodada. No primeiro turno, com mando dos paulistas, o Peixe venceu o Galo por 3 a 1, na Vila Belmiro.