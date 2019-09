A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta sexta-feira (6), a alteração da data do duelo entre Avaí e Atlético, válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo, anteriormente marcado para o dia 22 de setembro, às 19h, foi transferido para o dia 23 de setembro (uma segunda-feira), às 20h, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, a pedido da emissora que detém os direitos de transmissão do torneio.

A partida contra o time catarinense, que abre o returno para o Alvinegro, será realizada entre os dois confrontos entre Galo e Colón, da Argentina, pela semifinal da Copa Sul-Americana.

O duelo de ida da competição internacional será realizado dia 19 de setembro, no estádio Cementerio de Elefantes, em Santa Fé. Já a partida de volta via ser disputada no dia 26 de setembro, no Mineirão.

Segundo adiamento

A participação da equipe comandada pelo técnico Rodrigo Santana na semifinal da Sul-Americana já havia gerado a alteração de outra partida pelo Brasileiro.

O confronto com o Vasco, pela 21ª rodada da principal competição do país que estava previsto para ser realizado entre os dias 25 e se 26 de setembro, passou para o dia 2 de outubro, Às 19h15, no Independência.