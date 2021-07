A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fez uma alteração no horário do jogo entre Atlético e Athletico-PR, no dia 1° de agosto, no Mineirão. A partida, que inicialmente estava marcada para as 18h15, vai se iniciar às 16h.

O duelo é válido pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Antes, o Galo encara o Bahia no próximo domingo (25), às 11h, também no Gigante da Pampulha.

O Alvinegro ocupa a vice-liderança da competição, com 25 pontos.

