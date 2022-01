A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aumentou os valores das premiações da Copa do Brasil em 2022. A verba destinada a quem levar a melhor na final, por exemplo, cresceu em R$ 4 milhões se comparado à da última edição, quando o Galo superou o Athletico-PR na decisão: de R$ 56 milhões para R$ 60 milhões.

A quantia das premiações é associada ao desempenho de cada time em cada fase da competição, divididos em três grupos. O grupo I é composto pelos 15 primeiros clubes do Ranking Nacional de Clubes da CBF. O grupo II é formado por outros times que participarão do Campeonato Brasileiro da Série A, em 2022. Já o grupo III agrega os demais clubes.

Dos mineiros, América, Atlético e Cruzeiro fazem parte do grupo I; Tombense, URT e Pouso Alegre estão no grupo III.

A primeira fase da Copa do Brasil está prevista para começar no dia 23 de fevereiro, com datas e confrontos definidos por sorteio, realizado no dia 18 de janeiro.

Confira os grupos e os valores das premiações em 2022:

Primeira fase: R$ 1,27 mil (grupo I), R$ 1,9 mil (grupo II) e R$ 620 mil (grupo III);

Segunda fase: R$ 1,5 milhão (grupo I), R$ 1,19 mil (grupo II) e R$ 750 mil (grupo III);

Terceira fase: R$ 1,9 milhão;

Oitavas de final: R$ 3 milhões;

Quartas de final: R$ 3,9 milhões

Semifinal: R$ 8 milhões;

Final: R$ 60 milhões ao campeão e R$ 25 milhões ao vice

