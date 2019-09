A CBF confirmou nesta quarta-feira as datas e os locais dos próximos amistosos da seleção brasileira feminina. Os confrontos com a Inglaterra e a Polônia serão disputados nos dias 5 e 8 de outubro, respectivamente, ambos na casa das rivais.



A partida contra as britânicas será realizada no Estádio Riverside, em Middlesbrough, na Inglaterra. Três dias depois, o amistoso seguinte terá lugar na cidade de Kielce, na Polônia.



"Estou feliz com a oportunidade de disputar esses dois jogos nessa Data Fifa. A Inglaterra foi muito bem na Copa do Mundo, será um grande desafio para nós. E jogar com a Polônia será um duelo diferente, porque serão partidas com estilos táticos completamente distintos", comentou Pia Sundhage.



Os amistosos de outubro serão o terceiro e o quarto jogos da seleção sob o comando da treinadora sueca. Ainda em início de trabalho, ela terá a oportunidade de conhecer melhor o elenco e continuar a fazer testes na equipe titular, que esteve desfalcada de jogadoras como Marta, Cristiane e Thaísa, todas lesionadas, nos primeiros jogos.



A estreia de Pia aconteceu na semana passada, em torneio amistoso disputado no Pacaembu, em São Paulo. Logo na primeira partida, a treinadora viu suas comandadas golearam a Argentina por 5 a 0. No segundo jogo, a final do quadrangular, houve empate sem gols com o Chile, que ficou com o título ao levar a melhor nos pênaltis.





Leia mais:

Marta, Formiga e Andressa Alves concorrem à seleção do ano da Fifa

Fifa confirma Brasil entre 8 países candidatos a abrigar Mundial Feminino de 2023

Brasileiras destacam evolução com Pia, que busca 'líderes' na seleção