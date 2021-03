A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu todo o calendário da Copa do Brasil. As finais serão realizadas em 20 e 27 de outubro. A primeira fase começa na próxima terça-feira (9).

As equipes mineiras iniciam suas trajetórias a partir do dia 11 deste mês, data em que o Uberlândia recebe o Luverdense, às 17h, no Parque do Sabiá, e o Cruzeiro visita o São Raimundo (RR), no Raimundo Ribeiro, às 19h15.

Já em 17 de março, o Tombense encara o Nova Mutum (MT), às 16h30, no Valdir Doilho Wons, em Nova Mutum.

No dia seguinte, o América enfrenta o Treze (PB), às 17h, no Presidente Vargas, em Campina Grande, e a Caldense mede forças com o Vasco, no Ronaldão, às 21h30.

O Atlético, um dos clubes que disputam a Copa Libertadores, começa sua saga no torneio nacional a partir das oitavas de final.

Calendário

A segunda fase da Copa do Brasil será realizada nos dias 7 e 14 de abril. A terceira, em 2 e 9 de junho.

As oitavas de final acontecem nos dias 28 de julho e 4 de agosto; as quartas, em 25 de agosto e 1° de setembro; as semifinais, em 8 e 15 de setembro.

O América foi a equipe mineira que chegou mais longe na Copa do Brasil de 2020, quando foi eliminado pelo Palmeiras nas semifinais

