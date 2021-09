A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, nesta sexta-feira (10), a nova data do duelo entre São Paulo e América, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Anteriormente marcado para 4 de setembro, o confronto foi remarcado para 22 de setembro, uma quarta-feira, às 20h30, no Morumbi, em São Paulo (SP).

O jogo foi adiado em razão da convocação de jogadores do Tricolor Paulista para a rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar, disputada nos últimos dias.

Antes de encarar o São Paulo, o Coelho terá dois compromissos pelo Brasileirão. O primeiro deles neste sábado (11), às 16h, no Independência, diante do Athletico-PR, pela 20ª rodada do torneio.

Em 19 de setembro, o Alviverde vai encarar o Corinthians, às 18h15, na Neo Química Arena, em duelo da 21ª rodada da principal competição do país.

Com 18 pontos, o América ocupa atualmente a 17ª colocação na tabela, a três pontos do Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

