No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Atlético venceu o Flamengo, por 2 a 1, no Mineirão

Líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético enfrentará o segundo colocado Flamengo na 29ª rodada. O duelo agora já tem data e horário definidos. A CBF anunciou, nesta segunda-feira (11), que o confronto entre Galo e Rubro-Negro será no dia 30 de outubro (sábado), às 19h, no Maracanã.

O duelo no Rio de Janeiro tende a ser decisivo para a disputa do título do Brasileirão. Com 24 partidas disputadas, o Atlético é líder com 53 pontos, 11 a mais que o Flamengo. Porém, o time carioca pode diminuir essa distância para cinco, já que tem dois jogos a menos que o Galo.

Antes de se enfrentarem, as duas equipes terão três compromissos pelo Campeonato Brasileiro. O Galo enfrenta o Santos (em casa), o Atlético-GO (fora) e o Cuiabá (em casa).

Já o Flamengo encara Juventude e Cuiabá (ambos em casa) e Fluminense (como visitante).

Além de definir a data do duelo com o Rubro-negro, a CBF agendou os jogos do Atlético contra Cuiabá e América, pela 28ª e 30ª rodadas do Brasileirão.

Galo e Cuiabá se enfrentam no dia 24, um domingo, às 16h. Já o clássico com o América será em 7 de novembro, também num domingo, às 16h.

Confira a sequência de jogos do Atlético no Campeonato Brasileiro:

13 de outubro (quarta-feira), às 19h - Atlético x Santos

17 de outubro (quarta-feira), às 18h15 - Atlético-GO x Atlético

24 de outubro (domingo), às 16h - Atlético x Cuiabá

30 de outubro (sábado), às 19h - Flamengo x Atlético

3 de novembro (quarta-feira), às 21h - Atlético x Grêmio

7 de novembro (domingo), às 16h - Atlético x América

A partida entre Atlético e Grêmio é válida pela 19ª rodada e foi adiada por conta de jogos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.