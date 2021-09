A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta sexta-feira (17), a nova data para o duelo entre Atlético e Grêmio, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Prevista para ser realizada no dia 5 de setembro, a partida foi remarcada para o dia 3 de novembro, uma quarta-feira, às 21h, no Mineirão.

O confronto foi adiado em razão da rodada tripla das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar, em que as duas equipes tiveram jogadores convocados.

Com esse asterisco na tabela pelo jogos adiado, Galo e Tricolor Gaúcho vivem momentos opostos na tabela.

Enquanto o Alvinegro lidera a Série A, com 42 pontos, o Grêmio - que tem dois jogos a menos do que vários concorrentes - ocupa a 18ª colocação, com 19 pontos, dentro da zona de rebaixamento.

Ainda com o confronto com a equipe gaúcha distante, os comandados de Cuca voltam a campo neste sábado, para encarar o Sport, às 19h, no Gigante da Pampulha, pela 21ª rodada do Brasileirão.

No dia seguinte, o Tricolor terá pela frente o Flamengo, às 20h30, no Maracanã.

